«Сохраним лес вместе»: в Дербышках сотни человек вышли против дороги

В казанском поселке Дербышки накануне прошел третий митинг против строительства дороги через поселок, в акции приняли участие около 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Митинг прошел перед дворцом культуры имени Саид-Галеева, многие его участники предпочли остаться за ограждением. С собой митингующие принесли плакаты с надписями «Мы хотим дышать свежим воздухом», «Нет магистрали по улице Главной!», «Сохраним лес вместе», «Дербышки против дороги через лес». Участники митинга также скандировали: «Не сдадим Дербышки!», «На вариант — четвертый вариант!», «Нет дорогам в Дербышках!».

Напомним, на сегодняшний день предлагаются три варианта строительства дороги, они будут опубликованы в материалах Генерального плана, далее по ним пройдут общественные слушания, после он снова будет размещен в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования для согласования с федеральными органами и министерствами, а уже в декабре проект документа будет вынесен на утверждение депутатов Казанской городской Думы.