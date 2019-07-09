Муж найденной в Казани кассирши, похитившей 20 млн руб: деньги выносились 2 года

Муж похитившей 20 млн рублей кассирши банка из Башкирии Марат Хайруллин, которого вместе с семьей задержали в Казани, рассказал, что деньги выносились 2 года. Об этом говорится в посте в паблике во "Фонд Луизы Хайруллиной".

- По версии мужа, с которым вчера мы встретились, деньги они действительно брали... А где деньги? Денег нет, ответил муж. По его версии, денежные средства из банка выносились последние два года, - сказано в сообщении.

Данное сообществе создано для официального информирования о ходе процесса над Хайруллиной. В администраторах сайта значится политолог Азамат Галин, который вызвался оплатить для женщины услуги адвоката.

Ранее стало известно, что Марат Хайруллин примет участие в телепрограмме Андрея Малахова. "Съемки программы идут", — сказали в пресс-службе телеканала в ответ на вопрос об участии мужа Хайруллиной в передаче Малахова.

Сообщалось, что супруг проиграл все деньги в азартные игры, а теперь намерен поехать в Москву на телевидение и просить у россиян помощи в сборе средств для возврата банку.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, свыше 20 млн рублей. В конце прошлой недели ее вместе с семьей нашли в Казани.