Казань сегодня: водитель покончил с собой после ДТП и богатый Минниханов

В ТАТАРСТАНЕ ПАРЕНЬ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ ВОЗЛЕ РАЗБИВШЕГОСЯ АВТО

В Бавлинском районе Татарстана 27-летний парень покончил с собой после ДТП, сообщает местное СМИ.

Сегодня в 4 часа утра на3 километре автодороги Бавлы - Потапово-Тумбарла водитель "Лады" 14-й модели потерял управление и опрокинулся в кювет.

После ДТП водитель покончил с собой недалеко от своего авто, ведется проверка.

ПОД КАЗАНЬЮ ДОЛЬЩИКИ НАЧАЛИ ЖИТЬ В ПАЛАТКАХ У НЕДОСТРОЕННЫХ ДОМОВ

Под Казанью около поселка Куюки жители домов, которые должны были быть построены в рамках программы "Жилье для российской семьи", начали жить в палаточной городке, об этом сами активисты сообщили в соцсетях.

Программа была принята в 2014 году, согласно ней нуждающиеся в жилье и социально незащищенные граждане должны были получить возможность купить квартиры по специальной цене не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр.

СИНОПТИКИ ВНОВЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ГРОЗА ПРОДЛИТСЯ ДО ЗАВТРА

В Татарстане синоптики предупредили об ухудшении погоды, об этом сообщили в ГИдрометцентре по РТ.

- Вечером 9 июля, днем 10 июля местами ожидаются сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с и гроза, - говорится в сообщении.

ЖЕНУ ЭКС-ГЛАВЫ «ТАТФОНДБАНКА» ПОПРОСИЛИ НАКАЗАТЬ ЗА ЧАСТИЧНЫЕ ОТВЕТЫ

Конкурсный управляющий экс-главы "Татфондбанка" Елена Рогожкина попросил суд привлечь к ответственности супругу банкира Лидию Мусину, которая не предоставила информацию, в том числе о ценных бумагах семьи и их залоге. Об этом сообщает Regnum.

В ходе дела о банкротстве Роберта Мусина были поданы ходатайства, которые касались договора дарения на дом и участков общей площадью 0,9 га в поселке Большие Ключи под Казанью, а также информации о имеющихся у Лидии Мусиной ценных бумагах "Газпром", суд удовлетворил ходатайства.

МИННИХАНОВА ПРИЗНАЛИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ ЧИНОВНИКОВ РОССИИ

Forbes включил президента РТ в список самых богатых чиновников России, об этом говорится в соответствующем рейтинге за 2019 год.

Самой богатой среди госслужащих РТ стала депутат Госсовета Татарстана Анастасия Колесова с личным доходом в 422,35 миллионов рублей и доходом семьи в 593,66 миллионов рублей, в общем рейтинге она заняла 21-е место.

На втором месте находится депутат Госсовета РТ Вячеслав Зубарев (37-е место) с личным доходом в 435,58 миллионов рублей и чуть большим семейным доходом – 435,74 миллионов рублей.

Минниханов занял третье место в татарстанском рейтинге и 92-е место в российском, его личный доход – 8,55 миллионов рублей, а семейный – 163,46 миллионов рублей. Напомним, в пользовании Минниханова – жилой дом площадью 263,2 кв. м. и участок площадью 414,9 кв. метра. Транспортных средств в декларации не значится. Супруга президента Гульсина Минниханова задекларировала почти 155 миллионов рублей, три земельных участка, гостевой дом, жилой дом, квартиру, машиноместо, а также квартиру и два парковочных места в Эмиратах.