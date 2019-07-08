В Татарстане скончалась задохнувшаяся новорожденная девочка

В Нижнекамске утром 7 июля скончалась новорожденная девочка, информацию подтвердил источник портала.

Девочку, проживающая вместе с родителями в квартире дома по улице 30 лет Победы, по предварительным данным, в это утро стошнило.

- В результате ребенок задохнулся. По данному факту идет проверка, - сообщили порталу.

Похожие случаи



В Альметьевске Следственный комитет проверит смерть 5-месячной девочки, которая срыгнула и захлебнулась насмерть.



Девочка погибла 17 мая, няня покормила девочку, после чего та уснула. Женщина ушла заниматься делами и обнаружила, что девочка не дышит. Она пыталась реанимировать девочку, врачи диагностировали смерть младенца от асфиксии – девочка захлебнулась жидкостью.