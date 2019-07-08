В Татарстане директор детского дома вместе с сыном погибла в ДТП с BMW

В Менделеевском районе Татарстана в ДТП погибла 47-летняя директор детского дома в Альметьевске, вместе с ней погибли 22-летний сын и водитель BMW 520. Информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

ДТП случилось днем 3 июля на 18 км автодороги Псеево — Крынды, 22-летний водитель Chevrolet Klan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с водителем BMW 520.

Водитель Chevrolet вместе с матерью - директором Альметьевского дома-интерната, погибли на месте, водитель BMW, не пристегнутый ремнями безопасности, был госпитализирован, где скончался утром 6 июля.

Ведется расследование.

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