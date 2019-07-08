В Татарстане будут судить отца, дочь которого погибла во время пеленания

В Альметьевске будут судить 36-летнего мужчину, который уронил 3-месячную дочь во время пеленания, ребенок скончался. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, инцидент случился 20 марта в квартире по улице Ленина. Девочку во время пеленания уронил ее отец с высоты своего роста на кровать, пострадавшую с ушибом головного мозга и кровоизлиянием в мозг госпитализировали. Обстоятельства случившегося отец скрыл от врачей и жены. 11 мая девочка скончалась.

На отца возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свою вину мужчина признал.

Дело направлено в суд.

Справка



Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.