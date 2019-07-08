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В Татарстане из-за массовой гибели пчел может снизиться производство меда

Cегодня, 13:28 109 4 Автор: prokazan.ru

В Татарстане в этом году может сократиться производство меда, но дефицита не ожидается, сообщил гендиректор Управления аквакультуры и пчеловодства Татарстана Фаиз Динмухаметов.

- Мед, конечно, будет, но не столько. В прошлом году республика получила около 7 тыс. тонн меда. Я считаю, в нынешнем году будет не менее 6 тыс. тонн меда, - цитирует его слова "Интерфакс".

Резкого роста цен на мед не ожидается.

По словам пчеловодов в деревне Средний Алат, пострадали 30 ульев за неделю, они считают, что мор произошел из-за гербицидов, которыми обработали соседние поля.

На сегодня в республике уже погибли более 2,5 тысяч пчелиных семей.

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комментарии

Ухаха
0
09 июля 2019
14:03
- Резкого роста цен на мед не ожидается.

А мы верим, чо... 8-*
Ухаха
0
09 июля 2019
14:04
Пойду прикуплю пару банок, на всякий :)
Горожанин
0
09 июля 2019
14:53
В Татарстан привезут с других районов как всегда ,
Горожанин
0
09 июля 2019
15:03
Не ожидается , но будет

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