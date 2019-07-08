В Татарстане из-за массовой гибели пчел может снизиться производство меда

В Татарстане в этом году может сократиться производство меда, но дефицита не ожидается, сообщил гендиректор Управления аквакультуры и пчеловодства Татарстана Фаиз Динмухаметов.

- Мед, конечно, будет, но не столько. В прошлом году республика получила около 7 тыс. тонн меда. Я считаю, в нынешнем году будет не менее 6 тыс. тонн меда, - цитирует его слова "Интерфакс".

Резкого роста цен на мед не ожидается.

По словам пчеловодов в деревне Средний Алат, пострадали 30 ульев за неделю, они считают, что мор произошел из-за гербицидов, которыми обработали соседние поля.

На сегодня в республике уже погибли более 2,5 тысяч пчелиных семей.