В Казани поймали серийных похитителей японских авто. Они угоняли необычно

В Казани задержали трех серийных угонщиков японских авто, об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Первое такое преступление случилось 6 июня, 66-летняя владелица Mazda CX-5 оставила его рядом со своим домом на проспекте Амирхана, а утром не обнаружила машину на месте. Она обратилась в полицию.

В ходе расследования удалось установить, что рядом с Mazda CX-5 постоянно ехал Hyundai i30, полицейские установили его владельца, после чего удалось выяснить, что готовится новое преступление.

По данным полиции, преступники действовали следующим образом - сначала они нашли две машины Mazda CX-5, после чего сняли с одной из них номера, установили их на другой автомобиль, затем, использовав подавитель радиосигналов GPS/GSM, устройство для запуска двигателя через сервисный разъем OBDII, угнали машину. По прибытию на место они сняли номера и вернули их на первый автомобиль, так что хозяйка номеров этого даже не заметила.

В ночь с 26 на 27 июня трое угонщиков в возрасте 39-43 лет на улице Энергетиков попытались похитить еще одну Mazda CX-5. Взломав машину, они отогнали ее во двор на улице Фрунзе, где попытались сменить номера. В этот момент их задержали полицейские, выяснилось, что оба задержанных были судимы за самоуправство и незаконное лишение свободы.

Позже был задержан водитель Hyundai i30, который пытался уехать от полиции на огромной скорости, но на улице Залесная его остановили.

Сейчас проверяется версия, что угонщики могут быть причастны к другим таким же преступлениям.