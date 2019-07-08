В Татарстане священник умер после службы

Около Набережных Челнов в деревне Кырныш протоиерей 42-летний Павел Черкашин скончался после службы, об этом сообщают "Челнинские известия".

7 июля священник совершил божественную литургию в своем храме, через несколько часов у него произошел ишемический инсульт, его госпитализировали, он скончался в больнице Челнов.

У священника остались жена и трое детей. Отпевание состоится в среду, 10 июля.

История храма



В 2015 году в поселке Кырныш Тукаевского района один из местных жителей начал строительство часовни в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



Новая церковь приписана к храму святых бессребреников Космы и Дамиана города Набережные Челны. В июле в маленьком храме состоялось первое крещение детей и взрослых.