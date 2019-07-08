ГИБДД Татарстана: ликбез по безопасности и открытие веломузея

Детские лагеря

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Татарстану проводят с детьми занятия по правилам дорожной безопасности в загородных оздоровительных лагерях.

С целью формирования у детей стереотипов грамотного поведения на дорогах и пропаганды здорового образа жизни сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие удовольствием приняли участие в интеллектуальных конкурсах «Умный шнурок», «Собери дорожный знак», также с интересом отвечали на вопросы викторины по БДД. Свои творческие способности школьники проявили в конкурсе рисунков на асфальте. Кульминацией мероприятия стала эстафета с элементами повторения ПДД.

Все конкурсы, организованные в интерактивной форме, позволили каждому ребёнку не только получить свои знания по ПДД, но и узнать, что - то новое. Полицейские напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге велосипедистам, пешеходам и пассажирам.

Завершая комплексные занятия, организаторы мероприятия пожелали ребятам отличного отдыха, а дети пообещали по возвращению в город строго соблюдать ПДД.

Веломузей

В парке «Велики» г. Нижнекамска состоялось торжественное открытие первого музея велосипедов в Республике Татарстан. Посетители музея были удивлены уникальными экспонатами и разнообразием представленных велосипедов. Все участники мероприятия могли прокатиться на велосипедах разных эпох. На территории парка для детей были организованы игры и конкурсы по безопасности дорожного движения.

Ростовые куклы не только развлекали гостей, но и проводили мастер-классы по изготовлению

световозвращающих элементов для велосипедов.

Кроме того, в честь открытия веломузея прошёл массовый велопробег, в котором приняли участие более ста велосипедистов всех возрастов. Все желающие приняли участие в конкурсе на самый музыкальный и громкий

велосипед. В завершении мероприятия в парке прошли дебаты на тему «Опасные игры». Беседуя с участниками мероприятия, автоинспекторы напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД, правилах управления велосипедом и призвали использовать велозащиту, которая защитить от травм в случае падения.

Также сотрудники Госавтоинспекции отметили, что с каждым годом все больше татарстанцев приобщаются к велокультуре, ведь велопрогулки способствуют здоровому образу жизни, активному отдыху и являются экологически чистым видом транспорта.