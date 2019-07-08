Любовь начинается с Tinder

МегаФон объявил о партнерстве с международным сервисом онлайн-знакомств Tinder. Клиентам оператора стали доступны особые условия на премиальные функции приложения.

Теперь абоненты смогут пользоваться подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ премиального сервиса Tinder Gold:

• Бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

Бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов, • Неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,

Неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, • Возможность отслеживать судьбу своих лайков,

Возможность отслеживать судьбу своих лайков, • Доступ к ленте топ-профилей,

Доступ к ленте топ-профилей, • Возможности искать пару по всему миру,

Возможности искать пару по всему миру, • Персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

По данным Tinder, в неделю с помощью приложения назначается до 1,5 миллиона встреч. МегаФон поможет этой цифре вырасти. Теперь клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и получают безлимитный трафик вне зависимости от тарифного плана.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», - отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Подключиться к Tinder Gold - tinder.megafon.ru