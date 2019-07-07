Казань сегодня: работница «Ашана» надругалась и робот с флагом Татарстана

В КАЗАНИ РАБОТНИЦУ «АШАНА» ОБВИНИЛИ В НАДРУГАТЕЛЬСТВЕ НАД РЕБЕНКОМ В КУСТАХ

В Казани задержали 37-летнюю работницу "Ашана", которую обвинили в том, что она в кусках около своего дома надругалась над 12-летним ребенком, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, днем 17 июня во дворе по улице Фучика около пересечения с улицей Ломжинская женщина совершила "насильственные действия сексуального характера" в отношении ребенка.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, С КЕМ КАЗАНЬ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА МАТЧ СУПЕРКУБКА УЕФА

Казань будет бороться за проведение матча Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году с Хельсинки (Финляндия), Минском (Беларусь), Белфастом (Великобритания) и Тираной (Албания), сообщил сегодня на совещании в мэрии мэр города Ильсур Метшин.

- Заявочная кампания не менее серьезная, чем была на право проведения Универсиады или чемпионата FINA. Достаточно сказать, что на сегодня известно уже порядка четырех кандидатов, среди которых Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. Конкуренция огромная, но мы все же поборемся, - заявил Метшин.

В КАЗАНИ ДОЛЬЩИКИ НАЧАЛИ ЖАРИТЬ ТУШИ ОКОЛО НЕДОСТРОЕННОГО ДОМА

В Казани дольщики ЖК "Мелодия" на Габишева начали жарить туши на костре около своего недостроенного дома, видео они разместили в соцсетях.

- Отметили сегодня "новоселье" в квартиры, которые ждем уже 1,5 года, придется видимо еще ждать, - сообщили дольщики.

В КАЗАНСКОМ АЭРОПОРТУ ПОЯВИЛСЯ РОБОТ, КОТОРЫЙ МАШЕТ ФЛАГОМ ТАТАРСТАНА И ВСЕ

В казанском аэропорту появился робот, который машет флагом Татарстана, видео появилось в сети.

Робот представляет собой механизированную руку, которая размахивает перед туристами и жителями города символом республики.

КАЗАНСКИЙ ЗАМОК ЗА 28 МЛН РУБЛЕЙ ПОПАЛ В ТОП САМЫХ ДОРОГИХ ЗАМКОВ РОССИИ

Казанский замок, который продают за 28 млн рублей, попал в десятку самых дорогих крепостей России, выставленных на продажу, об этом сообщили в Avito.

Дом площадью 362 "квадрата" состоит из двух этажей, включая цокольный, они отделаны с использованием витражей, лепнины, резной работы по дереву, ковки и художественной росписи по типу фресок.