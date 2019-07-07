Казанский замок за 28 млн рублей попал в топ самых дорогих замков России

Казанский замок, который продают за 28 млн рублей, попал в десятку самых дорогих крепостей России, выставленных на продажу, об этом сообщили в Avito.

Дом площадью 362 "квадрата" состоит из двух этажей, включая цокольный, они отделаны с использованием витражей, лепнины, резной работы по дереву, ковки и художественной росписи по типу фресок.

- Интерьер дополнен коллекциями итальянского и китайского фарфора, картинами, чучелами животных и декоративным оружием. На цокольном уровне расположена зона отдыха с бильярдной, сауной, бассейном и спортзалом, - говорится в объявлении.

Замок продается из-за срочного переезда его владельца.

На первом месте рейтинга находится средневековая крепость в Московской области за 180 миллионов рублей. У крепости есть башня, а также сауна, построенная в стиле античных бань.