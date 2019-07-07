Стало известно, с кем Казань будет бороться за матч Суперкубка УЕФА

Казань будет бороться за проведение матча Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году с Хельсинки (Финляндия), Минском (Беларусь), Белфастом (Великобритания) и Тираной (Албания), сообщил сегодня на совещании в мэрии мэр города Ильсур Метшин.

- Заявочная кампания не менее серьезная, чем была на право проведения Универсиады или чемпионата FINA. Достаточно сказать, что на сегодня известно уже порядка четырех кандидатов, среди которых Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. Конкуренция огромная, но мы все же поборемся, - заявил Метшин.

За Суперкубок борются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы одного сезона.

Напомним, в Казани состоялись шесть игр ЧМ-2018 — четыре игры группового турнира и две встречи плей-офф. 30 июня сборная Франции на "Казань Арене" победила в 1/8 финала Аргентину (4:3). 6 июля в четвертьфинале Бразилия уступила Бельгии (1:2).