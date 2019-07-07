В Казани изменили маршруты автобусов №10 и №10а

В Казани с 13 июля изменится схема движения автобусов №10 и №10а, следующих по маршруту «Ул.Серова – ул.Ак.Губкина». Изменения вносятся в порядке эксперимента на два месяца.

Автобусы маршрутов №10 и №10а будут курсировать по следующей схеме движения: ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Фрунзе. В обратном направлении: ул.Болотникова – ул.Краснококшайская – ул.Несмелова и далее по маршрутам.

В ближайшее время изменения схемы движения планируется внести в информационные указатели, расположенные на остановочных пунктах «Ул.Краснококшайская» и «Ул.С.Халтурина».

Режим работы автобусов останется прежним, сообщили в Комитете по транспорту.