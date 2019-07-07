В Казани работницу «Ашана» обвинили в надругательстве над ребенком в кустах

В Казани задержали 37-летнюю работницу "Ашана", которую обвинили в том, что она в кусках около своего дома надругалась над 12-летним ребенком, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, днем 17 июня во дворе по улице Фучика около пересечения с улицей Ломжинская женщина совершила "насильственные действия сексуального характера" в отношении ребенка.

- Женщина была задержана, 1 июля было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, - сообщили порталу.

Ведется расследование.