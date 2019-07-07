Казанец спас двух лебедей, которые не могли взлететь

В Казани владелец участка на улице Пожарная спас двух лебедей, которые не могли взлететь, об этом сообщили в МЧС по РТ.

Примерно в 16 часов мужчина заметил двух птиц, опасаясь за их жизни, так как вокруг могли быть собаки и кошки, он обратился к спасателям.

Дежурная смена спасателей выехала к месту происшествия.

- По прибытию к месту спасатели обнаружили двух лебедей, отловили с помощью сетки и передали в зоопарк отеля "Регина" в поселке Петровский. Лебеди помещены на карантин, - сообщили в МЧС.