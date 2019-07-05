В Казани рядом с военкоматом нашли залежи костей

В Казани в промзоне на улице Крутовской рядом с военкоматом нашли залежи костей, об этом накануне сообщила жительница города Юлия.

- Супруг буквально 40 минут назад сделал фото на улице Крутовской, в кустах обнаружены залежи костей (судя по всему - крупных животных). Их очень много. Просто лежат или упакованы в мешки. Чьих это рук дело - неизвестно. Видимо, какое-то предприятие или мясокомбинат. Но это ненормально. Информацию уже отправили в интернет-приемную мэрии, - сообщила жительница города.