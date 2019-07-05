В Казани на рынке у 14-летней школьницы выманили 155 тысяч рублей

В центре Казани на рынке "Слобода" 14-летняя школьница из Кыргызстана, работающая предпринимателем, потеряла 155 тысячи рублей из-за "снятия" порчи. Информацию подтвердил источник портала.

К девочке в период с 20 о 28 июня подходила неизвестная, которая уговаривала ее снять порчу.

- В итоге ей удалось под этим предлогом получить от девочки 155 тысяч рублей, которые она перевела через банковское приложение мошеннице, - сообщили порталу.

Пострадавшая обратилась в полицию только 5 июля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.