На Кировской дамбе в Казани ограничат скорость до 50 км/ч

В этом году в Казани на шести участках дороги ограничат скорость, в частности, на Кировской дамбе.

Как сообщили в ГИБДД, ограничение скоростного режима введут на Кировской дамбе (до 50 км/ч), Чистопольской — Меридианной (40 км/ч), Чистопольской — Мусина (40 км/ч), Чистопольской — Бичурина (40 км/ч), улице Азина (40 км/ч) и на Горьковском шоссе.

Такие меры, как надеются в ГИБДД, позволят снизить аварийность.

Ранее сообщалось, что в Казани у Кировской дамбы рядом с памятником воинам, павшим при взятии города, появится развязка, сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.