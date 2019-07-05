Стало известно, где будет учиться казанский выпускник, набравший 399 баллов ЕГЭ

Выпускник татарской гимназии №2 Рамиль Багавиев, который набрал за ЕГЭ 399 баллов, рассказал, что продолжит учиться в Казани, передает пресс-служба правительства РТ.

Школьник сдал ЕГЭ по трем предметам – русскому языку, информатике и физике – на 100 баллов, ЕГЭ по математике – на 99 баллов. Накануне он встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Рамиль Багавиев все 11 лет обучался на татарском языке, он собирается учиться в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета.

Ранее сообщалось, что, по словам выпускника, главное - это не перетрудиться и не забывать об отдыхе. "Я бы не сказал, что готовился, не поднимая головы. Я отдыхал, играл, гулял. Все должно быть в меру, нужно умело распределять нагрузку между отдыхом и подготовкой. И главное – верить в свои силы", - говорил выпускник.