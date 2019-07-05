Варламов опубликовал ролик о Казани, в котором сравнил улицу Баумана с помойкой

Московский блогер Илья Варламов опубликовал на своем канале очередной ролик, который показывает подписчикам плохую Казань. На этот раз он поднял проблему потерю городом своей идентичности.

- Столица Татарстана разрушает свою историю, запускает общественные места, а главную пешеходную улицу превратила в помойку, — пишет в описании к видео блогер.

Свое мнение он также высказал о других туристических местах Казани: набережной озера Кабан, Речном порту и Парке молодоженов, Мергасовском доме и т.д.