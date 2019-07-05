МЧС предупредило казанцев о сильном ветре и рекомендовало прятаться в подъезд

МЧС РТ разослало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений, которое будет наблюдаться в республике с 18.00 6 июля до 21.00 7 июля.

По прогнозам синоптиков, в указанное время местами ожидаются гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с (в Казани до 18 м/с), сообщает МЧС.

Спасатели рекомендуют в случае ухудшения погодных условий не стоять на улице рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, а так же держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.