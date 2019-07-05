Главный санврач РТ рассказала о найденной в летних лагерях кишечной палочке

Главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина рассказала о самых частых нарушениях в детских оздоровительных лагерях Татарстана. Как сообщила пресс-служба президента РТ, это нарушения в организации питания.

Как оказалось, за первую смену в Татарстане отработали 1158 лагерей, где выявили 2018 нарушений. 36% составили нарушения в организации питания, но были проблемы и с содержанием территорий, содержанием мест общего пользования, питьевым режимом, условия размещения детей и прочим.

Так, в семи лагерях в результате смывов с рук и одежды работников пищеблоков нашли бактерии кишечной палочки. Кроме того, были найдены нарушения в поставке в лагеря продуктов без документов и маркировочных ярлыков, а к работе в пищеблоках допускали сотрудников без медосмотров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил принципиально подходить к проверкам в организации питания в лагерях и внимательно соблюдать правила и нормы их содержания. Там, где находятся дети, необходимо уделять внимание безопасности и вопросам обеспечения лагерей продуктами питания.