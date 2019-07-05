Татарский марфаонец, бегущий из Казани в Болгар, спел о Золотой Орде

Татарский активист Наиль Набиуллин, решивший преодолеть путь в 200 километров в память о 750-летии Золотой Орды, завершил накануне второй этап своей пробежки. Он пробежал 43 километра, а общая протяженность уже пройденного пути составила 107 километров, пишет "Казанский репортер".

- Много людей останавливались, предлагали подвезти, - рассказал бегун. - Когда узнавали, что бегу, предлагали воду и чай. Усталость конечно есть, не без этого. Но больше вреда доставляет узкая дорога, и почти отсутствие обочины.

Во второй день марафона Наиль Набиуллин в качестве благодарности всем, кто следит за его марафоном, спел песню и рассказ о том, почему он побежал именно в Болгар.