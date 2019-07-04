Тест: сможете ли вы угадать фильмы Леонида Гайдая по одному кадру?

Эти фильмы собирали миллионы советских зрителей в кинозалах, а диалоги героев растащили на цитаты, которые тут же становились крылатами фразами.
Проверьте себя, насколько хорошо вы помните любимые комедии легендарного Леонида Гайдая.
Эти фильмы собирали миллионы советских зрителей в кинозалах, а диалоги героев растащили на цитаты, которые тут же становились крылатами фразами.
Проверьте себя, насколько хорошо вы помните любимые комедии легендарного Леонида Гайдая.
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