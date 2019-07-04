Казань сегодня: кассир с 20 млн рублей и новые «вафельные» перекрестки

ЗАДЕРЖАНИЕ КАССИРА БАНКА, ПОХИТИВШЕЙ 20 МЛН РУБЛЕЙ, СНЯЛИ НА ВИДЕО

На сайте МВД появилось оперативное видео задержания в Казани в квартире по улице Чуйкова кассира Луизы Хайруллиной из Башкирии, подозреваемой в хищении свыше 20 миллионов рублей у банка в Салавате.

Женщину задержали накануне, похищенных денег у нее при себе не нашли.

Ранее сообщалось, что полиция везет кассира вместе с семьей в Уфу, в отношении мужа Хайруллиной, Марата, решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято после предварительного опроса мужчины.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей.

В КАЗАНИ ВЫБРАЛИ ТРИ ВАРИАНТА РЕКОНСТРУКЦИИ ТЦ «КОЛЬЦО»

Стали известны три варианта реконструкции ТЦ "Кольцо", которые выбрали в ходе голосования, их представили накануне в управлении архитектуры Казани.

В конкурсе принимали участие 17 проектов,голосование шло на сайте ТЦ "Кольцо". Отбор в народном голосовании прошли 10 заявок, и всего три отобрали члены жюри.

В КАЗАНИ ПРОВЕРЯЮТ МАРШРУТЫ ИЗ-ЗА МАЛЬЧИКА, РАБОТАВШЕГО КОНДУКТОРОМ В АВТОБУСЕ

В Казани проверяют маршруты в поисках мальчика-кондуктора, который работал на одном из автобусов машрута №54, сообщает "Вечерняя Казань".

Фото ребенка появилось в Сети несколько дней назад, по словам очевидцев, как позже выяснилось, мальчик помогал своей маме, которая работает кондуктором, так как ей периодически становилось плохо.

МЭРИЯ: ЕСЛИ КАССОВЫЙ АППАРАТ В АВТОБУСЕ НЕИСПРАВЕН, ПАССАЖИР ЕДЕТ БЕСПЛАТНО

В мэрии Казани сообщили, что если кассовый аппарат в общественном транспорте неисправен, то пассажир имеет право проехать бесплатно, сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома Айдар Абдулхаков.

В Казани с начала июля разрешили оплачивать проезд в автобусах при помощи банковских карт и мобильных телефонов, однако казанцы столкнулись с многочисленными проблемами - у кого-то деньги снимают позже, у кого-то сразу, но не 27 рублей, как положено, а, например, 2 рубля, а у некоторых, как пару дней назад, сразу 279 рублей.

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ ПОЯВИЛИСЬ ДВА НОВЫХ «ВАФЕЛЬНЫХ» ПЕРЕКРЕСТКА

В центре Казани сегодня ночью появились два новых перекрестка с "вафельной" дорожной разметкой, сообщили в Минтранспорта РТ.

Соответствующая разметка появилась на перекрестке улицы Пушкина с Салимжанова и улицы Татарстан с Правобулачной. Ранее такая разметка появилась на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны.