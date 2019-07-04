В Казани 68-летний велосипедист проехал в велопараде от стадиона до «Чаши»

В Казани в минувшее воскресенье прошел велопарад, в котором принял участие 68-летний казанец, об этом он сам сообщил порталу ProKazan.ru.

Его мини-история

Велопарад стартовал от "Казань Арены", финиш был около "Чаши". В нем приняли участие около 100 велосипедистов.

- Самой маленькой участнице парада мне показалась девочка лет 7 на маленьком полнофункциональном велосипеде. А старше вашего покорного слуги никого не заметил. К сожалению, мне пришлось пережить некоторый конфуз, выразившийся в том, что я начал заметно отставать от всех участников велопарада и удивляться: неужели я так одряхлел? И только у "Чаши" обнаружил, что спущено заднее колесо. Веломаршалы мне его подкачали и я благополучно доехал до дома, но колесо снова почти спустило.



К счастью, покрышка выдержала это тяжкое испытание, ее менять не пришлось, - рассказал казанец.