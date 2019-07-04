Стала известна, какая погода будет в Казани на выходных

В Татарстане в ближайшие дни ожидается прохладная погода, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

В субботу, 6 июля, республика будет находиться в гребне повышенного давления, прогнозируется устойчивая погода, ночью местами с небольшим дождем, днем без осадков. Ночью будет прохладнее - температуры понизятся до +5..+10 градусов, днем максимальные температуры составят +19..+24 градусов.

В воскресенье, 7 июля, через республику будут проходить атмосферные фронты северо-западного циклона. Прогнозируются дожди, местами с грозами. При грозах возможны кратковременные усиления ветра. Температуры в ночные часы составят +10..+15 градусов, днем ожидается +18..+23 градусов.