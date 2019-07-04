Сотрудница вуза заложила квартиру из-за скинутых казанцу интимных фото. Ждем суд

В Казани будут судить 32-летнего мужчину, из-за угроз которого опубликовать интимные фото 30-летняя сотрудница вуза заложила квартиру, отдав ему 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по РТ. Всего от действий мужчины пострадали три женщины.

В 2018 году многократно судимый за разбои и грабежи мужчина уже в СИЗО с июня по ноябрь прошлого года знакомился с женщинами через Интернет, он сильно сблизился с ними.

- Потерпевшие выражали активное желание продолжить общение после освобождения своего виртуального знакомого, вплоть до заключения законного брака, и согласились перечислить для его досрочного освобождения определенные суммы денег, - сообщили в полиции.

Одна из жертв - 32-летняя жительница Казани, взяла несколько кредитов, переслав преступнику 580 тыс рублей, другая потерпевшая - 29-летняя замужняя женщина из Набережных Челнов, взяла кредит и в долг у друзей, переслав мошеннику 182 тыс рублей.

Третья жертва, работающая в вузе, не поверила про замужество, тогда ей стали угрожать, что ее интимные фотографии появятся на сайте вуза. Испугавшись, женщина заложила квартиры и выплатила ему 2,6 млн рублей.

Мужчина был задержан, его обвинили в "Вымогательстве", от дачи показаний мужчина отказался. Уголовное дело направлено в суд.