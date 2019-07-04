В Казани проверяют маршруты из-за мальчика, работавшего кондуктором в автобусе

В Казани проверяют маршруты в поисках мальчика-кондуктора, который работал на одном из автобусов машрута №54, сообщает "Вечерняя Казань".

Фото ребенка появилось в Сети несколько дней назад, по словам очевидцев, как позже выяснилось, мальчик помогал своей маме, которая работает кондуктором, так как ей периодически становилось плохо.

- Для нас полный шок, что у нас на линии дети! Мы ни в коем случае не берем на работу кондукторами несовершеннолетних, ни при каких обстоятельствах! Это очень рискованно, условия труда сложные - приходится работать в жарком салоне с разными категориями пассажиров. Пассажиры и то иногда в автобусах падают в обморок от жары, а кондуктору нужно целую смену отработать. Как же ребенок может в таких условиях трудиться! - заявила замдиректора ПАТП Анна Сагитова.

Из салонов автобусов были изъяты видеозаписи, сейчас ведется опрос работников в поисках того самого автобуса.