Появилось видео дома в Казани, где скрывалась похитившая 20 млн рублей кассир

В Сети появилось видео дома на улице Чуйкова в Казани, где задержали кассира банка из Башкирии Луизу Хайруллину вместе с семьей, ее подозревают в том, что она похитила 20 млн рублей из банка. Запись опубликовал телеканал "Башкортостан 24".

В этой съемной квартире женщина со своим супругом и детьми скрывалась свыше месяца, на ее след вышли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по Башкирии. Сейчас Хайруллина находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Спецоперацию старшая кассир Хайруллина провернула в районе 18 часов 27 мая перед самым уходом — собрала несколько упаковок наличных и спрятала в большой сумке. После этого отпросилась домой и ушла с деньгами — не вызвав никаких подозрений.

Когда полиция прибыла к ней домой, она с семьей уже скрылась.