Осудили казанца, который пьяным насмерть сбил двух подростков

В Альметьевске осудили 26-летнего казанца, который осенью прошлого года в деревне Новое Каширово насмерть сбил двух подростков 14-и и 15-и лет, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Ночью 2 ноября пьяный казанец на "Ладе Гранта" сбил троих подростков 16, 15 и 14 лет, двое подростков скончались на месте происшествия, третий с черепно-мозговой травмой и перелом ноги был доставлен в больницу.

Дети шли по проезжей части дороги в попутном направлении, не по пешеходному переходу, светоотражающих элементов на их одежде не было. Водитель, в свою очередь, не выбрал безопасную скорость движение, а после наезда и вовсе скрылся с места ДТП.

Свою вину водитель признал лишь частично, его осудили на 8 лет лишения свободы в колонии-поселении, он выплатит родителям погибших моральный вред по 800 тыс рублей каждому, а также затраты на погребение.

Один из погибших