Казань сегодня: что делать с билетами за 279 рублей и новая мечеть

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРАМ В КАЗАНИ, ЗАПЛАТИВШИМ 279 РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД

В Казани накануне днем в системе оплаты проезда в троллейбусах и автобусах произошел масштабный сбой, из-за которого у пассажиров списывалось с банковских карт по 279 и 277 рублей вместо 27, в исполкоме города уточнили, что делать в таком случае.

Сбой начался с самого утра, сами кондукторы знали о нем и, списывая деньги, просили всех сохранять чеки.

CЫН ВЫХОДЦА ИЗ ТАТАРСТАНА ПОГИБ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА НА «ЛОШАРИКЕ»

Cын члена клуба офицеров при полпредстве Татарстана в Москве капитан третьего ранга Виктор Кузьмин погиб при ликвидации пожара на на научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик", сообщается на сайте Полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации.

В КАЗАНИ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МЕЧЕТЬ

В Казани открылась новая мечеть, церемония открытия прошла сегодня на Мамадышском тракте, 18.

Ранее сообщалось, что мечеть находится на улице Трудовая, она двухэтажная с цокольным этажом и минаретом. В мечети были предусмотрены пандусы для обеспечения доступности учреждения маломобильной группе населения.

В церемонии открытия приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, президент Академии наук РТ Макзюм Салахов и советник президента РТ Камиль Исхаков.

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ ПРОДАЛИ ОФИС «СПУРТ» БАНКА

В центре Казани был продан с торгов офис банка "Спурт", его за 270,3 млн рублей купила компания "Связьинвестнефтехим". Об этом сообщает "Интерфакс".

Площадь здания составляет 3,2 тысячи квадратных метров, вместе с ним продавались земельные участки по 2,7 тысяч квадратных метров.

Отметим, единственным акционером "Связьинвестнефтехима" является Татарстан.

В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ НОЧНОЙ «ВЕЛОФЕСТ»

В Казани с 20 на 21 июля пройдет ночной "Велофест", об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Участники велопрогулки будут собираться 20 июля около стадиона "Казань Арена" с 21.00 до 22.45, далее они поедут по проспекту Ямашева, Сибирскому тракту, в Дербышках – по улицам Мира, Советская, Начальная, Тополевая, Липатова, Главная, Халезова и Парковая.