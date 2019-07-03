В Казани эвакуатор протаранил Hyundai и уехал, загрузив желтую «Волгу»

В Казани водитель эвакуатора протаранил Hyundai Elantra во дворе между домами по улице Гарифьянова, 10 и Гарифьянова, 4, после чего уехал. Об этом сообщил владелец авто Илья Буслаев.

- Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 03 июля в районе 17:00. Пострадал Hyundai Elantra, вмяты крыло, заблокирована дверь, сломан бампер, и деформировано колесо. Виновник аварии - эвакуатор марки "Газель", с белым кузовом и синей платформой. Свидетели видели, что скрывшись с места ДТП виновник загрузил старый автомобиль "Волга" желтого цвета, припаркованный через дорогу от дома Гарифьянова 12 и уехал, - рассказал водитель.