СК РТ: пастух утонул в молоке, попытавшись его выпить

В Следственном комитете прокомментировали смерть 50-летнего пастуха, который утонул в цистерне с молоком.

В ночь на 1 июля в Кайбицком районе Татарстана на агроферме "Золотая Нива" сторож попросил пастуха подменить его на некоторое время и ушел.

- А пастух решил попить молока из цистерны. Попытавшись зачерпнуть его, он упал в емкость глубиной около 2 метров, наполненной молоком, температура которого составляла около 2 градусов, - сообщили следователи.

Его тело нашли спустя около 10 часов.

Идет проверка.