СК РТ: пастух утонул в молоке, попытавшись его выпить

В Следственном комитете прокомментировали смерть 50-летнего пастуха, который утонул в цистерне с молоком.
В ночь на 1 июля в Кайбицком районе Татарстана на агроферме "Золотая Нива" сторож попросил пастуха подменить его на некоторое время и ушел.
- А пастух решил попить молока из цистерны. Попытавшись зачерпнуть его, он упал в емкость глубиной около 2 метров, наполненной молоком, температура которого составляла около 2 градусов, - сообщили следователи.
Его тело нашли спустя около 10 часов.
Идет проверка.
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