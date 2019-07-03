В Альметьевске два 14-летних подростка прыгали на прохожем, пока он не умер

В Альметьевске сегодня ночью два 14-летний подроста избили до смерти 48-летнего прохожего, прыгая на нем, из-за сигарет. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

По данным СК, два пьяных подростка, гуляя по городу, на улице Шевченко встретили сидевшего на скамейке незнакомого им мужчину, у которого они стали требовать сигареты.

- Затем они повалили потерпевшего на землю и стали прыгать на нем, после сняв с него одежду разбросали по по округе и скрылись, - сообщили в СК.

Мужчина скончался.

Было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", подростки были задержаны. Выяснилось, что ранее они уже совершали преступления и состоят на учете.