Заставили есть картон от сока и лили кипяток: как пытали приемных детей в РТ

В Алексеевском районе Татарстана будут судить 40-летнего Романа и 38-летнюю Эллу Григорьевых, которых обвиняют в том, что они истязали приемных детей. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Пара, проживающая в деревне Горка, в марте 2016 года заключила договор с исполкомом района, что они возьмут на воспитание четырех братьев и сестер 8-и, 7-и, 6-и и 4-х лет, получая на их воспитание деньги.

- После передачи детей обвиняемые систематически наносили им побои и истязали, сопровождая свои действия применением пыток. При этом они подвергались унижениям за малейшую провинность: взятые без спроса конфеты и даже не вымытые руки, - сообщили следователи.

В СКР привели примеры пыток: в 2018 году Элла Григорьева приковала одну из девочек цепью для скота во дворе дома, а когда та заснула, избила металлической тростью; в июле этого же года дети без разрешения выпили сок, после этого Роман Григорьев разрезал картонную упаковку на четыре части и заставил их съесть ее; 21 июля Элла Григорьева пошла в баню с 9-летней воспитанницей, где облила ее из ковша кипятком, та получила ожог 20 процентов тела 2 и 3 степени.

4 августа пострадавшая от ожогов девочка играла в песочнице, Роман Григорьев сказал ей, что она раскидывает на одежду песок, но девочка не услышала его. После этого мужчина избил девочку, она скончалась в этот же день от травмы головы.

Было возбуждено уголовное дело, мужчина и женщина были арестованы. Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в суд.

Также была осуждена бывшая начальница отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина, которая, заключая договор с парой, не проверила их свидетельство о браке, хотя к тому моменту Роман и Элла Григорьева были в разводе. Также она не проверяла условия жизни детей, а когда в 2017 году директор школы, где учили приемные дети, сообщила о травмах одной из девочек, чиновница ничего не сделала.

На нее возбудили дело по статье "Халатность" и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.