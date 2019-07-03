В Татарстане подсчитали количество вымерших деревень

В Татарстане в 49 деревнях никто больше не живет, люди, жившие там, или умерли, или уехали. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

- Всего в республике более 3 тыс сельских населенных пунктов, притом в 406 живут от 11 до 50 человек, в 252 – от одного до десяти человек. Это очень маленькие населенные пункты. В 49 сельских населенных пунктах сегодня никто не живет, то есть население полностью утрачено, - рассказал депутат, передает "Татар Информ".

В целом по Татарстану 23 процента населения или около 900 тысяч людей живут в селах и деревнях.

Напомним, неоднократно принимались меры по повышению количества людей в селах. С прошлого года а Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Выплаты проводятся в целях повышения рождаемости. Так, согласно постановлению, женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка.