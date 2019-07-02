Казань сегодня: убийство девочки и 279 рублей за проезд в троллейбусе

ОТЕЦ, ЗАРЕЗАВШИЙ 1,5-ГОДОВАЛУЮ ДОЧЬ В КАЗАНИ, ЖАЛОВАЛСЯ НА ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ

35-летний казанец, зарезавший сегодня свою 1,5-годовалую дочь, ранее жаловался на панические атаки, об рассказывала его жена подруге, передает телеканал "Татарстан 24".

Родители девочки познакомились в Нижнекамске, вскоре мужчину осудили за преступление на 10 лет колонии. После освобождения он переехал в Казань, где они вновь начали встречаться. Когда у них родилась дочь, они "сдували с нее пылинки".

Тем не менее женщина в последнее время жаловалась, что опасается за психическое состояние своего супруга, у того "начались какие-то проблемы с головой и панические атаки".

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ ВОДИТЕЛЯ CHEVROLET, ПРОТАЩИВШЕГО СОТРУДНИКА ГИБДД

В Казани осудили 37-летнего Алмаза Заутдинова, который на своей машине протащил сотрудника ГИБДД, зажав ему руку.

В феврале на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания сотрудник ГИБДД попытался остановить Chevrolet Cobalt, ехавший по встречной полосе и проехавший на красный сигнал светофора. После остановки инспектор ДПС попросил водителя передать ему права, но тот вновь поехал, протащив за собой несколько десятков метров полицейского, пытавшегося вытащить ключи из замка зажигания.

Затем водитель совершил столкновение с другим автомобилем, выскочил из салона и покинул автомобиль, перебегая проезжую часть, он попал под колеса другой машины. После он убежал в близлежащие дворы и сел в такси. Заутдинова удалось задержать на следующий день. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение без прав и отправили на 15 суток в изолятор за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Мужчину осудили на 5,5 лет колонии.

В КАЗАНИ У ПАССАЖИРОВ ТРОЛЛЕЙБУСА СПИСАЛИ ПО 279 РУБЛЕЙ ЗА БИЛЕТ

В Казани пассажиры троллейбуса №3 вместо 27 рублей заплатили за один билет 279 рублей, об этом сообщили сами горожане, передает "Реальное время".

По словам казанцев, сегодня в районе 13 часов произошел сбой, из-за которого у всех, кто ехал в троллейбусе и пытался оплатить проезд банковской картой, списывали по 279 рублей вместо 27 рублей.

В КАЗАНИ ПЕРЕДАЛИ В СУД ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ «ТАТФОНДБАНКА»

В Казани передали в Вахитовский суд дело на экс-главу "Татафондбанка", которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Мусина обвиняют в том, что он, возглавляя банк, необоснованно выдал кредиты компаний "Бытовая Электроника" и группе компаний "DОМО" на сумму 18,6 млрд. рублей; "Аида и Д" на сумму 133,7 млн рублей; уступил права требования по 32 кредитным договорам на сумму 2,7 млрд. рублей ООО "МИГ" в обмен на облигации "Татфондбанка", которые утеряли свою ликвидность.

В КАЗАНИ ЧОП ОЦЕПИЛ МЕРГАСОВСКИЙ ДОМ

В Казани частная охрана оцепила Мергасовский дом, такое решение принял мэр города Ильсур Метшина, сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

- Мэр Казани принял решение и выставляет ЧОП на Мергасовский дом. ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями, – сообщила Балтусова.