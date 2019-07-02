Синоптики сообщили о надвигающейся на Татарстан грозе

В Татарстане утром и днем 4 июля ожидается гроза и порывистый юго-западный ветер до 16 м/с, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра по РТ.
В Казани завтра днем ожидается от +21 до +23 градусов.
В Татарстане утром и днем 4 июля ожидается гроза и порывистый юго-западный ветер до 16 м/с, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра по РТ.
В Казани завтра днем ожидается от +21 до +23 градусов.
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