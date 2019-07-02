Рабочий из Казани погиб в колодце из-за газа

В Пестречинском районе Татарстана в деревне Званка накануне насмерть отравился газом 28-летний рабочий из Узбекистана, проживающий в Казани, информацию подтвердили в МЧС по РТ.

2 июля примерно в 13 часов трое рабочих прибыли для ремонта в колодце. Сначала в колодец глубиной 3 метра спустился 28-летний парень, уже внизу он потерял сознание, к нему на помощь спустился второй сантехник, но также потерял сознание. Третьего мужчину спустили на верёвках коллеги по работе, но он также почувствовал себя плохо и его вытащили обратно.

Предварительно, все трое отравились углекислым газом. Пострадавших вытащили прибывшие спасатели.

Медики попытались спасти 28-летнего рабочего, но он скончался, не приходя в сознание.