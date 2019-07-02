В Казани на улице Габишева обстреляли Land Rover, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе УВД города.

По данным источник портала, инцидент случился 29 июня примерно в 12 часов у дома №32 по улице Габишева.

- Неизвестный обстрелял из травматического пистолета Land Rover Freelander 2, принадлежащий 42-летнему мужчине, - сообщили порталу.

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого, пистолет "Оса", из которого предварительно стреляли, был изъят.

1 июля было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".