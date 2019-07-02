Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в 11-дневный отпуск, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Песошин будет отдыхать с 3 по 13 июля включительно, и.о. на время отпуска будет первый заместитель премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Ранее сообщалось, что председателем совета директоров ОАО "Сетевая компания" вновь избран премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Решение приняли на заседании совета директоров, состоявшемся после годового общего собрания акционеров.