В Казани после смерти Артема Точилкина током убило еще одного человека

В Казани накануне на улице Короленко во время ремонта трансформаторной подстанции погиб 57-летний рабочий, прибывшие медики помочь ему не смогли. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, 1 июля рабочая бригада приехала для планового ремонта подстанции, рабочие посчитали, что на всех контактах есть заземление, и им ничего не угрожает. Во время осмотра подстанции примерно в 16:30 одного из мужчин ударило током, его напарники, опасаясь навредить, решили дождаться приезда медиков. В итоге мужчина скончался.

Во время ЧП жильцы рядом стоящих домов услышали сильных хлопок, после чего в квартирах погас свет.

Ранее сообщалось, что в Казани от удара током умер 26-летний Артем Точилкин, виновник громкого ДТП в 2012 году. Днем 25 июня 2019 года в цехе металлоконструкций на улице Кулагина был найден мертвым фотограф, который приехал в цех, чтобы отснять материал для буклетов. Несмотря на то, что в помещении никого из рабочих не было, в какой-то момент он поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электрической энергии, он скончался на месте.