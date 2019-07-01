Кто и зачем подменяет телефонные номера

Скорее всего, многие замечали, что стоит открыть сайт какой-нибудь компании, ее номер телефона, указанный в «шапке», может резко измениться на другой. Обычно это происходит в мгновение ока, но иногда бросается в глаза. Почему это происходит? Что за этим скрывается? Связаны ли с этим действия сетевых мошенников?

Оказалось, опасности нет.

— Работает специальная технология под названием «коллтрекинг» (англ. call traking, «отслеживание звонков») — разъяснил ProKazan.ru маркетолог крупной торговой компании, работающей в РТ.

Смысл у технологии простой. Логично, что коммерческие фирмы хотят знать, какая реклама обеспечивает им наибольший приток клиентов. Чтобы это понять, рекламируясь, например, по ТВ, указывают один телефонный номер, а в газете — другой. Сравнением, какое количество звонков приходит на эти номера, и выясняется, какая реклама работает лучше.

Тот же смысл, но с более сложной технической реализацией, в интернете. Каждому, кто попадает на сайт, для потенциального звонка выдается «свой» телефонный номер, именно поэтому они на сайте и «скачут». Если позвонить по такому номеру, то система «сошьет» факт звонка с данными об истории ваших действий в сети. То есть узнает: перед тем как позвонить и сделать заказ чего-либо, как вы оказались на сайте — нажали на объявление в поиске или, к примеру, на баннер на портале городских новостей?

Что это даст компании? Она сможет сэкономить деньги и не рекламироваться там, где реклама не работает.

Технология относительно новая, но эффективная, ее активно внедряют.

— Чаще всего услугу заказывают автосалоны и строительные компании. Потому что покупку машины или квартиры трудно представить хотя бы без одного телефонного разговора. На третьем месте — салоны красоты, где запись тоже ведется преимущественно по звонку. Далее — различные службы доставки еды, — поделился менеджер оператора телефонии для бизнеса «Манго Телеком» Константин Игудин. — В целом коллтрекинг необходим исключительно для анализа эффективности рекламы и никакого потайного дна в нем нет.