Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн рублей на проект ВСМ Москва-Казань

Минфин России заблокировал выделение в 2019 году РЖД 88 млн руб. на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, их направят на другие мероприятия. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту постановления правительства о внесении изменений в устав РЖД, подготовленных Минтрансом, передает РИА Новости.

Деньги хотели направить на увеличение уставного капитала РЖД с целью "создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. Тема строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня после одобрения Путиным ВСМ до Санкт-Петербурга.