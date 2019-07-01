Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн рублей на проект ВСМ Москва-Казань

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

12:35, сегодня
В Казани нашли двух пропавших детей
08:58, сегодня
Зеленодолец заплатил более полумиллиона рублей алиментов, чтобы продать квартиру
10:22, 01.07.2019
В Зеленодольске осудили мужчину, у которого в машине нашли 7 килограмм гашиша
08:50, 28.06.2019
Зеленодольские пожарные получили две новые машины от компании POZIS
11:15, 26.06.2019
Стала известна программа Дня молодежи, который пройдет 29 июня в Зеленодольске
14:13, 22.06.2019
В Зеленодольск кошка умерла после стрижки, хозяйка обвинила в этом ветеринаров
11:43, 21.06.2019
Синоптики предупредили зеленодольцев о грозе и сильном ветре в выходные
15:59, 20.06.2019
Некоторые дома в Зеленодольске могут исключить из категории аварийных
15:24, 19.06.2019
В Зеленодольске начали искать трех пропавших людей, включая школьницу
08:10, 18.06.2019
ДТП с подростком, погибшим на мотоцикле в Зеленодольске: ему не уступили дорогу
13:12, 17.06.2019
В Зеленодольске на пересечении улиц Гоголя и Гастелло разбился мотоциклист
11:07, 17.06.2019
В Зеленодольске спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»
09:55, 17.06.2019
В Зеленодольске начался снос аварийных домов
09:10, 13.06.2019
Cтроительство мусоросжигательного завода в Осинове начнется уже в июле
11:29, 11.06.2019
На реконструкцию вокзала в Зеленодольске планируют потратить больше миллиарда
10:34, 10.06.2019
14-летнюю девочку из Зеленодольска, пропавшую в лесу, обнаружили с самолета
15:29, 07.06.2019
В Зеленодольском районе легковушка сбила скутериста
14:57, 06.06.2019
Айгуль Ситдикова из Зеленодольска установила два мировых рекорда
10:08, 06.06.2019
В Зеленодольске начали сносить аварийные дома
12:56, сегодня
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
12:29, сегодня
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
15:11, 30.06.2019
Эксперимент: что покажет алкотестер, если выпить безалкогольное пиво или квас
11:47, сегодня
В челнинский детсад срочно вызвали спасателей: в здании завелись... осы
11:06, сегодня
В Казани после смерти Артема Точилкина током убило еще одного человека
11:02, сегодня
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
10:53, сегодня
Инцидент в Набережных Челнах: в отдел полиции доставили сразу 17 подростков
10:42, сегодня
В Казани на реставрацию Кремля потратят почти 1 млрд рублей
10:33, сегодня
«Права хотите качнуть?». Красноярский губернатор - пострадавшим от наводнения
10:21, сегодня
Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн рублей на проект ВСМ Москва-Казань
10:20, сегодня
В Набережных Челнах задержали грабителей, напавших на уличных музыкантов
09:59, сегодня
В Казани скончался режиссер Энвер Габдрахманов
09:52, сегодня
На улице Чистопольская Opel сгорела после ДТП
09:30, сегодня
Минниханов поручил улучшить проект торгового центра у Октябрьского городка
09:03, сегодня
В Казани во всех автобусах разрешили расплачиваться картами и сотовыми
07:14, сегодня
Синоптики прогнозируют сегодня в Татарстане грозу и усиление ветра
19:34, 01.07.2019
Казань сегодня: смерть Точилкина и «вафельница»
17:15, 01.07.2019
У ДелоБанка самые выгодные тарифы для ИП-фрилансера и торговой точки
16:53, 01.07.2019
В мэрии Казани уточнили, на сколько вырастет стоимость оплаты ЖКХ с июля
16:39, 01.07.2019
Пенсионерка из Набережных Челнов хотела продать дом, но лишилась всех сбережений
15:54, 01.07.2019
В Татарстане из-за нерешительного лосенка на дороге образовался затор
15:42, 01.07.2019
В центре Казани появилась «вафельница», за выезд на которую штраф в 1 тыс рублей
14:43, 01.07.2019
Смерть виновника громкого ДТП Артема Точилкина: в СКР сообщили подробности
13:57, 01.07.2019
Появилось видео смертельного ДТП с байкером у Центра семьи «Казан»
13:54, 01.07.2019
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
13:39, 01.07.2019
Стало известно, какая погода будет в Казани на этой неделе
12:42, 01.07.2019
Стали известны подробности смерти депутата из Татарстана в Финляндии
11:59, 01.07.2019
Курбан Бердыев перестал быть одним из владельцев «Рубина»
11:43, 01.07.2019
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
11:33, 01.07.2019
В Челнах объявили в розыск девочку, которую похитил отец
11:19, 01.07.2019
В Казани убило током виновника резонансного ДТП Артема Точилкина
10:59, 01.07.2019
В Казани водитель «Жигулей», сбегая со штрафстоянки, снес ворота
10:55, 01.07.2019
Умер депутат Елабужского городского совета
10:33, 01.07.2019
В казанском аэропорту открыли прямые рейсы в Доминикану
10:20, 01.07.2019
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
09:59, 01.07.2019
В Татарстане со здания больницы украли два флага
09:51, 01.07.2019
В Челнах неизвестные, угрожая пистолетом, отобрали у уличных музыкантов деньги
09:49, 01.07.2019
В Казани стоимость квартир в новостройках за год выросла на 16 процентов
09:21, 01.07.2019
В Татарстане мужчина помочился под окнами супругов, а потом жестоко избил их
09:10, 01.07.2019
В Казани скончался татарстанский актер и драматург Амир Камалиев
08:59, 01.07.2019
В Татарстане разыскивают мужчину, который страдает потерей памяти
08:57, 01.07.2019
Какие законы вступят в силу в России с 1 июля: оплаты ЖКХ, кредитов и новоселы
17:06, 30.06.2019
18-летний парень ограбил квартиру в Казани, найдя ключи в почтовом ящике
14:07, 30.06.2019
В челнинском поселке ГЭС 1 июля отключат светофор
13:23, 30.06.2019
Новый клип Tatarka на татарском языке собрал за 2 дня более 3 млн просмотров
12:53, 30.06.2019
В Нижнекамске откроется центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным
11:37, 30.06.2019
В Казани возле «Чаши» насмерть сбили мотоциклиста
11:34, 30.06.2019
Стали известны регионы, где жители платят за услуги ЖКХ меньше 500 руб в месяц
09:59, 30.06.2019
В Челнах водитель сбил мужчину и бросил умирать на дороге
09:36, 30.06.2019
«Рубин» подписал 3-летний контракт с тремя футболистами из Тбилиси и Оренбурга
09:19, 30.06.2019
В Казани обнаружили могилу первого в России велогонщика, объехавшего весь мир
06:30, 30.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и град
19:36, 29.06.2019
Маршрут автобуса №93 в Казани продлят до населенного пункта Берновые Ковали
18:59, 29.06.2019
В июле частично перекроют улицу Ибрагимова и Химиков
18:54, 29.06.2019
Непривычный тест на логику. Попробуйте ответить на 5 вопросов
17:27, 29.06.2019
РПЦ предложила изучать на уроках литературы Библию, Тору и Коран
17:07, 29.06.2019
Женщинам сократят рабочий день. Но не всем
14:36, 29.06.2019
Из-за велогонок Tour de Tatarstan перекроют 7 улиц и изменят движение автобусов
13:21, 29.06.2019
В Казани и еще 4 городах Татарстана может появиться 5G
12:00, 29.06.2019
«Солнечная регата» и забег на шпильках: чем заняться в Казани в эти выходные
10:20, 29.06.2019
Подробности курьезного ДТП в зоопарке: 31-летнему водителю стало плохо за рулем
09:53, 29.06.2019
Появилось видео, как водитель «КАМАЗа» пропустил утку с птенцами на дороге
09:30, 29.06.2019
В Челнах мать с сыном спаслась от загоревшейся стиральной машины на балконе
09:11, 29.06.2019
Синоптики прогнозируют сегодня в Казани град и грозу
08:15, 29.06.2019
Что посмотреть сегодня: «Ужин» (2017)
19:02, 28.06.2019
Модная детская одежда
18:45, 28.06.2019
В Казани тело мужчины пролежало на остановке несколько часов
14:45, 28.06.2019
Президент России подписал закон о защите прав дольщиков
13:26, 28.06.2019
В Челнах на заседании акционеров Камаза задержали экс-депутата горсовета
12:54, 28.06.2019
В Набережных Челнах открыли стелу Нижнекамской ГЭС
11:40, 28.06.2019
В Татарстане осудили мать за долг по алиментам
09:51, 28.06.2019
Правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию животных
09:30, 28.06.2019
Пособия и ипотечные каникулы: какие законы вступают в силу с 1 июля
08:29, 28.06.2019
В Челнах погибла женщина, упав с моста
08:10, 28.06.2019
Путин рассказал о возможном преемнике
15:38, 27.06.2019
В Татарстане на трассе столкнулся грузовик и автовоз. Один человек погиб
архив ProKazan.ru

Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн рублей на проект ВСМ Москва-Казань

Cегодня, 10:21 161 1 Автор: prokazan.ru

Минфин России заблокировал выделение в 2019 году РЖД 88 млн руб. на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, их направят на другие мероприятия. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту постановления правительства о внесении изменений в устав РЖД, подготовленных Минтрансом, передает РИА Новости.

Деньги хотели направить на увеличение уставного капитала РЖД с целью "создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. Тема строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня после одобрения Путиным ВСМ до Санкт-Петербурга.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

ПА
0
02 июля 2019
11:59
Эту ВСМ уже 10 лет мусолят, мусолят, мусолят, и ничего даже не почесалось для начала работ. Через 50 лет так и будут пиСать про эту ВСМ?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:00, 01.07.2019
Baza: задержан подозреваемый в избиении фээсбэшников за долгое сидение в туалете
12:53, 01.07.2019
В России отзывают Porsche Panamera: автомобили могут загореться
17:38, 27.06.2019
Строительная подборка от ProKazan.ru
11:58, 01.07.2019
В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто
08:41, 01.07.2019
В России изменились правила продажи молочной продукции
16:17, 28.06.2019
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяное» ДТП
13:12, 28.06.2019
В Уфе завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы
12:34, 28.06.2019
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских. Возбуждено дело
10:44, 28.06.2019
В России убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
08:56, 28.06.2019
В соседней республике мужчина на тракторе раздавил человека: это попало на видео
17:52, 27.06.2019
Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
17:19, 27.06.2019
В соседней республике отец разбудил сына, а потом выстрелил ему в голову
16:38, 27.06.2019
В России мужчину задушил, а потом закопал 16-летнюю мать-одиночку
10:38, 27.06.2019
В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибли, еще 20 человек ранены
16:55, 26.06.2019
СМИ: Алибасов предоставил доказательства своего отравления
15:41, 26.06.2019
В Москве мужчина у здания Минстроя облил себя бензином и угрожал самосожжениеv
13:10, 26.06.2019
В России двухлетний ребенок два дня провел в квартире с мертвым отцом
10:18, 26.06.2019
В России хотят выплачивать зарплаты по-новому
09:41, 26.06.2019
В соседней республике трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку в лагере
17:32, 25.06.2019
Умерла народная артистка России Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
16:18, 25.06.2019
В онкодиспансере россиянку насмерть раздавило аппаратом для лучевой терапии
09:34, 25.06.2019
В Москве мужчина угощал людей отравленной газировкой, а потом грабил их
09:20, 25.06.2019
СМИ: врачи заподозрили Бари Алибасова в инсценировке отравления
11:27, 24.06.2019
В России пес по кличке Мачо спас новорожденную девочку
09:42, 24.06.2019
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
13:39, 22.06.2019
Экстренно госпитализирована жена продюсера Бари Алибасова
17:09, 21.06.2019
В Минздраве назвали самый опасный вид рака в России
16:21, 21.06.2019
В России курсанты ФСИН с помощью биты хотели убить однокурсницу
12:09, 21.06.2019
В России хотят ввести единый документ на оплату услуг ЖКХ
09:35, 21.06.2019
СМИ: в Москве мальчик из гей-семьи госпитализирован с признаками насилия
16:43, 20.06.2019
Владелец банка «Уралсиб» умер в 56 лет
13:03, 20.06.2019
В России пересчитают цены на отопление
09:34, 20.06.2019
Правительство России планирует ввести новый штраф для водителей
13:59, 19.06.2019
В Московской области под «Камазом» обрушился мост
13:19, 19.06.2019
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
12:05, 19.06.2019
В России курортный сбор могут распространить на частный сектор
11:19, 19.06.2019
МВД наказало полицейских, которые распространили видео катастрофы в Шереметьево
09:52, 19.06.2019
В России увеличат пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
15:45, 18.06.2019
В России полицейского подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным
15:03, 18.06.2019
Глава Счетной палаты РФ назвал бедность россиян позором
13:59, 18.06.2019
В Москве таксист изнасиловал пассажирку, а потом пообещал жениться
10:23, 18.06.2019
У жителей России хотят изымать землю за нескошенную траву и мусор
16:46, 17.06.2019
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
15:19, 17.06.2019
После отставок генералов МВД из-за дела Голунова полицейские массово уходят
09:16, 17.06.2019
Под Воронежем в ДТП погибли 8 человек. Выжил только один ребенок
15:39, 16.06.2019
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
09:51, 16.06.2019
СМИ: Бари Алибасов уедет из России
16:47, 15.06.2019
Опубликован отчет о катастрофе самолета в Шереметьево
11:28, 15.06.2019
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
14:03, 14.06.2019
В соседней республике подросток изнасиловал 88-летнюю женщину
11:29, 14.06.2019
В России полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
10:33, 14.06.2019
Под Санкт-Петербургом убили жену экс-игрока «Нефтехимика»
09:21, 14.06.2019
Президент России повысил зарплаты судьям
14:51, 13.06.2019
СМИ: семью Бари Алибасова обманули, вернув не того кота
14:02, 13.06.2019
Путин уволил двух генералов МВД из-за дела журналиста Ивана Голунова
10:42, 13.06.2019
СМИ: Чубайс предложил ввести в России новый налог
08:42, 13.06.2019
В Сети появились откровенные фото, которые блогеры сделали в Чернобыле
08:09, 13.06.2019
В России могут повысить тарифы на мусор
17:42, 12.06.2019
СМИ: вратарь сборной России устроил пьяный скандал в московском аэропорту
14:26, 11.06.2019
Бари Алибасов очнулся без памяти
11:22, 11.06.2019
Житель России откусил медведю язык в драке