В Казани скончался режиссер Энвер Габдрахманов

В Казани скончался кинорежиссер и заслуженный деятель искусств РТ Энвер Габдрахманов, об этом сообщает министерство культуры РТ.

Как режиссер-оператор Энвер Габдрахманов снял документальные фильмы «Поэзия живописи Рената Насырова» (1996), «Скульптор Альфред Абдрашитов» (1997), «Дерево жизни Ильдара Ханова» (1998), «Сельская учительница» (2004), «Культовое зодчество Казани» (2005); как оператор – «Хасан Туфан» (1999), «Тамырлар» (2000), «Династия художников Якуповых» (2001).

Последней работой кинодокументалиста стал фильм «Крылатая Казань», посвященный Михаилу Девятаеву.