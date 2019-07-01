Минниханов поручил улучшить проект торгового центра у Октябрьского городка

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил доработать проект торгового центра на территории Октябрьского городка, об этом он заявил на заседании градостроительной деятельности.

Ранее проект ТЦ уже рассматривался, его отклонили.

- Проект был рассмотрен повторно, рядом с объектом застройщик предлагает обустроить аллею славы. Рустам Минниханов поручил администрации Казани еще раз обсудить проект с учетом всех интересов: и воссоздания исторических объектов, и аллеи Славы, - сообщили в пресс-службе президента РТ.

Также был одобрена концепция благоустройства бульвара по улице Фаткуллина в районе Азимовской мечети, по словам президента РТ, проект нужный.

Был одобрен проект строительства 5-этажного международного образовательного центра по улице Федосеевская, 52.