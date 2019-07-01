В Казани во всех автобусах разрешили расплачиваться картами и сотовыми

В Казани с 1 июля можно официально расплачиваться за проезд в автобусах банковскими картами и сотовыми телефонами, об этом стало известно накануне на совещании в мэрии.

С 1 июня система работала в тестовом режиме, кроме бесконтактных банковских карт, к оплате принимаются транспортные карты и наличные.

- С 1 июня возникло много вопросов, когда люди пытались оплатить обычными банковскими картами. Только бесконтактные банковские карты принимаются этими аппаратами и только трех платежных систем: "Мир", Visa и MasterCard, - сообщил председатель Комитета по транспорту и связи исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

При этом за последнюю неделю по сравнению с первой количество пассажиров, оплачивающих проезд банковской картой в автобусах, увеличилось в четыре раза.

Напомним, ранее сообщалось, что казанцы возмутились тем, что проезд при помощи смартфонов и банковских карт запустили не во всех автобусах. "Зная о появлении такой возможности, я попытался оплатить проезд телефоном 1 и 4 июня в автобусах маршрутов №29 и 71, но сделать мне этого не удалось. В первом случае кондуктор мне сказала, что они просто пока не используют валидаторы, поэтому мне пришлось платить наличными. Во втором случае валидатора у кондуктора также не было, пришлось пересылать ему деньги на телефон, а он мне выдал билет", - рассказал казанец.